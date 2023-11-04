Иркутская область представила на выставке "Россия" бурятский танец ехор

В рамках деловой программы руководство области планирует подписать соглашения с инвесторами, другими регионами и общественными организациями

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Представители разных народов, проживающие в Иркутской области, исполнили национальный бурятский танец ехор на стенде региона на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня День народного единства, а Иркутская область - многонациональная территория. Представители более 130 национальностей проживают в регионе", - сказал губернатор региона Игорь Кобзев в своем приветствии.

По его словам, посмотреть на стенд Приангарья пришли и те, кто уже не проживает в Иркутской области, и те, кто специально приехал из региона на выставку. Главным символом экспозиции Иркутской области стала двухметровая шишка, которая олицетворяет взаимопонимание между жителями региона.

Иркутская область на выставке-форуме арендует площадь размером 108 кв. м. Одним из главных мест на стенде региона стала копия скульптуры заслуженного художника России Даши Намдакова "Отец Байкала", которая представляет собой дерево высотой 7,5 м. Оригинальная скульптура установлена на острове Ольхон на Байкале. Также посетителям представили макет самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиационном заводе. Кроме того, гости смогут примерить нефритовые сапоги, их специально для экспозиции изготовили камнерезы Иркутска. Также в павильоне Приангарья проведут видеотрансляции с Ушканьих островов, где находятся лежбища байкальских нерп, экскурсии с использованием VR-технологий, виртуальные путешествия по достопримечательностям региона. 17 ноября в рамках выставки состоится день Иркутской области. В его программе - показ национального костюма "Этноподиум", музыкальное соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра.

В рамках деловой программы руководство региона планирует подписать соглашения с инвесторами, другими регионами и общественными организациями.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством выставки-форума "Россия".