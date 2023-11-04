В Париже около 19 тыс. человек приняли участие в пропалестинской акции

Протестующие требовали прекратить огонь в секторе Газа

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Около 19 тыс. человек приняли участие в манифестации в Париже с требованием прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры.

При этом по данным организаторов акции, число участников было втрое больше - около 60 тыс. человек.

Участники акции скандировали лозунги с требованиями "прекращения огня" и "прекращения бомбовых ударов по мирным жителям".

Ранее лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников. Вместе с тем он также заявил о необходимости проведения мирных переговоров на основе принципа сосуществования двух государств.