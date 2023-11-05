Выставку-форум "Россия" посетила первая иностранная делегация из Эфиопии

По словам главы фармацевтической промышленной делегации Эфиопии Даниэля Вактоле, Россия достигла успехов в робототехнике и на рынке углеводородов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия достигла успехов в робототехнике и на рынке углеводородов. Об этом заявил ТАСС глава фармацевтической промышленной делегации Эфиопии Даниэль Вактоле, которая первой посетила Международную выставку-форум "Россия".

"Я очень впечатлен увиденным. Вся наша делегация впечатлена, - рассказал он. - Русские очень сильные люди".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.