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Международная выставка-форум "Россия"

Лавров примет участие в марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия"

Глава МИД РФ 6 ноября пообщается с участниками мероприятия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщается 6 ноября с участниками марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Я вам хочу сказать небольшой анонс, насколько я понимаю, завтра он [Лавров] также пообщается с участниками вашего форума", - сказала дипломат, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМеждународная выставка-форум "Россия"
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