Матвиенко заявила, что отечественные планшеты и смартфоны нуждаются в доработке

Их в настоящее время тестируют сенаторы и их помощники, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", которые в настоящее время тестируют сенаторы и их помощники, обеспечивают защиту от утечки информации и персональных данных, но пока они нуждаются в доработке. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы в Совете Федерации одни из первых, кто тестирует новые планшеты, смартфоны. И это правильно. Конечно, надо развивать отечественные [продукты]. Первое, что решил производитель, они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных. Что касается приложений и много чего другого, еще есть над чем работать", - сказала спикер Совфеда, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые" и отвечая на вопросы ее участников.

Она затруднилась ответить о сроках завершения тестирования и массового внедрения российской продукции. "По крайней мере, мы это делаем в диалоге, я думаю, после обсуждения, завершения мониторинга будет следующий этап - доработка этих отечественных смартфонов, планшетов", - предположила Матвиенко.

По ее словам, такое тестирование - это только начало пути "в плане изучения возможностей" российской продукции. "Я так мягко говорю. Но пока они не доработаны по широкому спектру продуктов, приложений и так далее", - добавила председатель верхней палаты парламента.

В начале августа зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил ТАСС, что сенаторы, их помощники и сотрудники аппарата к осенней сессии получат для тестирования смартфоны и планшеты на базе российской операционной системы "Аврора". По его словам, первые 20 таких аппаратов уже поступили в верхнюю палату парламента.

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве, она будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.