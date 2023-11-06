Матвиенко считает необходимым регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил

Как отметила спикер Совфеда, при использовании искусственного интеллекта нужно найти грань, дальше которой заступать нельзя

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) необходимо регулировать по общечеловеческим правилам, всем странам необходимо подписать соответствующее соглашение для развития ИИ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Нужно общечеловеческое понимание развития искусственного интеллекта и общечеловеческие правила. Не так, чтобы три или четыре страны подписали какое-то соглашение по искусственному интеллекту или двадцатка. Нет. Это должны быть общечеловеческие правила, по которым должны следовать все страны. Будет ли это на площадке в ООН или в другом [формате], но мы к этому придем. Регулирование, безусловно, нужно", - сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что при использовании ИИ необходимо найти грань, дальше которой заступать нельзя. "Такой гранью в искусственном интеллекте, мне кажется, является то, что цели развития, цели полагания обязательно должен разрабатывать человек, а не искусственный интеллект", - отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что нельзя жить со страхами, развитие искусственного интеллекта является научным прогрессом, который нельзя остановить. "Вот каменный век закончился не потому, что камни закончились, а потому что прогресс появился, новый появился век. Так и здесь. Искусственный интеллект - очень хороший инструмент для самых разных сфер. Кстати, активно используется в медицине, в науке, в промышленности. Этим инструментом надо научиться пользоваться", - заключила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.