Матвиенко указала на огромный потенциал новых регионов

По словам председателя Совфеда, через 5-10 лет это будут самодостаточные, промышленно и сельскохозяйственно развитые субъекты

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новый регионы России обладают огромным потенциалом, через 5-10 лет это будут самодостаточные, промышленно и сельскохозяйственно развитые субъекты. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы участников лекции в рамках марафона "Знание. Первые".

"Я хочу сказать, что мы не взяли какие-то новые территории. Это наши исконно русские территории, это наши люди, но они пришли к нам не как иждивенцы. Во-первых, вернулись наши люди талантливые, умные, образованные, русскоговорящие. Но, главное, что они самодостаточные. Там огромный потенциал", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что через 5, "максимум 10 лет это будут промышленно развитые, сельскохозяйственно развитые" регионы.

Матвиенко отметила, что там плодородные земли, на которых и сейчас, несмотря на обстрелы, выращивают пшеницу и многое другое. Про этом, подчеркнула сенатор, последние 30 лет именно восточные регионы Украины не развивались, средства туда не вкладывались. "И, конечно, там очень серьезное отставание в сравнении с Россией: с коммунальной и социальной инфраструктурой. Надо будет вместе поработать", - констатировала она.

Вместе с тем Матвиенко назвала воссоединение новых регионов с Россией эпохальным событием, которое имеет, в том числе и мировое значение. "Важно, чтобы все граждане этих новых субъектов Федерации чувствовали себя полноценными гражданами России, чтобы они получали пенсии, как в России, пособия, зарплаты, все, что им положено в соответствии с нашей обновленной Конституцией. Мы это сделаем, и сделаем это быстро", - заверила председатель верхней палаты парламента.

Она подчеркнула, что Россия боролась не за территории, а за людей. "В этом разница между Украиной и Россией. Они все время твердят про территории. А мы говорим, что надо защитить людей и жизни людей", - заключила Матвиенко.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" начала свою работу 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.