Кириенко заявил, что выставка "Россия" вызывает у молодежи гордость за страну

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что для молодых людей это мероприятие имеет особое значение, так как позволяет познакомиться не только с предметами гордости государства, но и с людьми, которые приложили к ним руку

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 6 ноября. /ТАСС/. Опрос, проведенный обществом "Знание" среди молодежи по итогам посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ, показал, что 7 из 10 опрошенных стали больше гордиться своей страной. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время финала конкурса "Большая перемена", который проходит в Международном детском центре "Артек".

"На выходе у ребят, участвовавших в марафоне, общество "Знание" всегда проводит опрос - в первую очередь, чтобы понять, что правильно, что нужно улучшить, какие темы они еще хотели бы послушать, ну и в том числе о впечатлениях спрашивают. Вот 70% участников марафона общества "Знание" на выставке "Россия", выходя, сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это, наверное, главная цель", - сказал Кириенко.

Он добавил, что для молодежи выставка "Россия" имеет особое значение, так как позволяет познакомиться не только с предметами гордости страны, но и с людьми, которые приложили к ним руку.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.