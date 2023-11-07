Выставку-форум "Россия" посетили почти 450 тыс. человек за первые три дня

На ВДНХ состоялись концерты, образовательные мероприятия, мастер-классы и открылись новые павильоны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Рекордные 448 тыс. человек за три дня посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекорд для ВДНХ", - говорится в сообщении.

В день открытия на мероприятие пришла 191 тыс. человек, 5 ноября - 123 тыс. человек, 6 ноября - 134 тыс. человек.

На ВДНХ состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открылись новые павильоны, прошли презентации. Одним из центральных событий первого дня стало представление "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, Shaman и Наталья Подольская. Также посетители приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе одновременно на 10 площадках ВДНХ.

"5 ноября на площадке выставки состоялся гала-концерт "Роза Ветров - Достижение России", на котором выступили юные таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, Gayazovs Brothers, Ramil’ и Seville. В понедельник, последний день длинных выходных, на главную сцену Международной выставки-форума "Россия" поднялась поэт и певица, победительница "Фабрики звезд" Ирина Дубцова", - рассказали организаторы.

Гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.