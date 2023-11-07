7 ноября, 08:36

Движение на внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП с опрокинувшимся грузовиком

В районе происшествия ранее были доступны две полосы из пяти

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне 52-го км МКАД восстановлено после опрокидывания на проезжую часть грузового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 52-го км МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. Для движения в районе происшествия были доступны две полосы из пяти. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что пострадавших в результате ДТП нет. 

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