В Приморье восстановили проезд по всем дорогам после дождей

Количество осадков превысило месячную норму в 19 муниципалитетах

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Проезд по всем участкам дорог в Приморском крае восстановлен после прошедших в регионе осадков, сообщает региональное министерство транспорта в Telegram-канале.

"Восстановлен проезд к селу Валентин, ликвидирован перелив в районе села Свободное. Дорожники устранили все переливы на трассах. Проезд для любого вида транспорта доступен на всех дорогах края", - говорится в сообщении.

С понедельника по вторник в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя или обледенения. Количество выпавших за двое суток осадков превысило месячную норму в 1-3 раза в 19 муниципалитетах Приморского края. Из-за подъема уровня рек произошел размыв одного объезда моста - на некоторых дорогах было ограничено движение.

Ледяной дождь вызвал масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. Из-за отключения света в особо пострадавших районах наблюдались перебои с отоплением.