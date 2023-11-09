В Порхове под Псковом восстановили водоснабжение после аварии

Для движения также открыли перекрытый участок трассы между Псковом и Великим Новгородом

ПСКОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб восстановили водоснабжение в Порхове Псковской области, которое было прервано из-за аварии на канализационных сетях. Участок федеральной трассы между Псковом и Великим Новгородом, перекрытый на время проведения ремонтных работ, также открыли для движения, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Порховского района.

"Водоснабжение восстановлено. На трассе движение тоже открыто, пока оно осуществляется в реверсивном режиме, но заторов нет", - сказал собеседник агентства.

9 ноября глава Порховского района Юрий Семенов сообщил о том, что в Порхове с населением порядка 7,3 тыс. человек произошла авария на канализационных сетях. Из-за инцидента власти отключили систему центрального водоснабжения и перекрыли федеральную трассу Р-56 Великий Новгород - Псков. Под этой магистралью на глубине в 4,5 м проложены коммуникации, построенные в 1979 году.