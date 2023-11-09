Из США в Китай вернулись три панды

Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи были направлены в карантинный центр в национальном природном заповеднике Волун

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи прибыли из США в международный аэропорт города Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Грузовой самолет FedEx Express Boeing 777 с изображением панды приземлился в аэропорту в четверг вечером, груз встречали смотрители из Китайского центра охраны и исследований больших панд. После этого панды были направлены в карантинный центр в национальном природном заповеднике Волун.

По словам смотрителей, бамбуковые медведи находятся в хорошем состоянии после длительного перелета. В самолет были загружены 100 кг бамбука, питьевая вода и яблоки для панд.

Мэй Сян и Тянь Тянь прибыли в Соединенные Штаты 23 года назад, у них появились четыре детеныша. Три из них - Тай Шань, Бао Бао и Бэй Бэй - были доставлены в Китай ранее.

Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном по защите больших панд. "Китай готов продолжить укреплять сотрудничество с США и другими странами, чтобы внести позитивный вклад для защиты больших панд и других исчезающих видов", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя возвращение в КНР животных из вашингтонского зоопарка.