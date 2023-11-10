10 ноября, 00:25
Пандемия COVID-19

Эксперт оценил опасность варианта коронавируса "пирола"

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, этот вид "омикрона" не несет существенных рисков для здоровья

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.86 или "пирола" не представляет особой опасности, он схож с другими геновариантами "омикрона". Такое мнение высказал ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Как ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России обнаружили 10 случаев заболевания, вызванного этим вариантом.

"Пирола" какой-то специальной опасности не представляет. Это то же самое, что и другие варианты [омикрон-штамма]. Вариантов много, они идут один за другим, некоторые размножаются вместе", - сказал Альтштейн.

По его словам, этот геновариант существует на протяжении нескольких месяцев. Если бы "пирола" была очень заразной, специалисты отмечали бы высокий пик заболеваемости ковидом и значительную смертность, но этого не происходит, заметил эксперт. Поэтому BA.2.86 - это обычный вариант "омикрона", пояснил он.

"["Пирола"] отличается большим числом мутаций, но по биологическим свойствам [она] существенно не отличается [от других вариантов штамма "омикрон"]. Она вызывает ковид с такой же "клиникой", как и другие виды, заразность ее примерно такая же, как у тех видов, которые сейчас распространены", - добавил Альтштейн. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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