Газета The New York Times отвергла обвинения Израиля в адрес своего фотографа

В издании пояснили, что, несмотря на то что Юсеф Масуд делал снимки 7 октября, он не получал какого-либо редакционного задания на это

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская газета The New York Times категорически отвергла обвинения израильских властей в том, что ее сотрудник мог быть причастен к действиям палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября.

"Обвинения о том, что кто-либо в The New York Times заранее знал об атаке ХАМАС, неверны и возмутительны. Делать подобные предположения безрассудно, это ставит под угрозу наших журналистов в секторе Газа и Израиле", - указывается в заявлении издания.

Издание подчеркивает, что, несмотря на то что внештатный фотограф газеты Юсеф Масуд делал снимки 7 октября, он не получал какого-либо редакционного задания на это. "Наш анализ его работы показывает, что он делал то, что фотожурналисты делают при крупных новостных событиях", - заявили в издании.

Глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября, когда тысячи боевиков ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа. Израильские власти убеждены, что фотографы были "соучастниками преступлений против человечности", а их работа была нарушением журналистской этики.