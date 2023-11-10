10 ноября, 05:20,
обновлено 10 ноября, 05:50
Палестино-израильский конфликт

Из Газы в Египет через КПП "Рафах" 10 ноября могут перейти более 80 россиян

Им необходимо прибыть к контрольно-пропускному пункту к 08:00 мск

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Более 80 россиян внесены в списки лиц, которые могут перейти в пятницу из сектора Газа на египетскую территорию через наземный переход "Рафах". Об этом сообщается на официальном портале контрольно-пропускного пункта (КПП).

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В размещенных на нем списках значатся имена 85 россиян, которые смогут эвакуироваться из анклава.

Указанным в списках лицам, как отмечается на портале, необходимо прибыть к КПП к 07:00 (08:00 мск).

Всего в список на эвакуацию в пятницу из блокированного сектора внесены 594 человека. Больше всего - 266 - граждан Канады. В перечень также вошли граждане США, Румынии, Бразилии, Индии, Польши, Дании, Германии. Всего в списке представители 15 стран.

Эвакуация через "Рафах" началась 1 ноября. МИД Египта сообщил, что готов оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
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