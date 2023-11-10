В Байконуре заявили, что не будут вводить преподавание казахского языка в школах

В управлении образованием города отметили, что изучение направлений внеурочной деятельности возможно по желанию обучающихся и их родителей

АЛМА-АТА, 10 ноября. /ТАСС/. Преподавание казахского языка и литературы, а также истории Казахстана пока не будет вводиться в российских школах города Байконура, за исключением одной - имени Янгеля, в связи с результатами изучения общественного мнения. Об этом говорится в сообщении управления образованием города.

"Мониторинги, проведенные в других школах города, показали, что в целом обучающиеся и их родители отдают предпочтение другим направлениям внеурочной деятельности: подготовке к государственной итоговой аттестации, изучению иностранных языков, спортивному направлению и патриотическому воспитанию", - отмечается в сообщении управления.

В управлении подчеркнули, что "изучение указанных предметов ("Казахский язык и литература" и "История Казахстана" - прим. ТАСС) возможно в российских школах Байконура исключительно в рамках обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (без ущемления прав других обучающихся), то есть по их желанию (желанию их родителей или законных представителей) в форме внеурочной деятельности". По данным управления, в школе №7 имени Янгеля учащиеся и их родители согласились на преподавание казахского языка, истории и литературы.

По данным властей, по казахстанским стандартам образования работают пять школ Байконура, по российским - семь. В 2021 году российско-казахстанская межправительственная комиссия по комплексу "Байконур" поручила Министерству просвещения РФ совместно с Министерством образования Казахстана рассмотреть вопрос включения казахского языка, истории и литературы Казахстана в программу российских средних школ Байконура.

Ранее казахстанские СМИ со ссылкой на отдел образования города сообщали, что в школе имени Янгеля в Байконуре начали преподавать историю Казахстана, казахского языка и литературы и затем эти учебные дисциплины начнут преподавать во всех других российских средних школах города. Спецпредставитель президента Казахстана на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай сообщил телеканалу "Хабар 24", что введение новых предметов даст возможность для городских детей "дальше обучаться в наших казахстанских вузах".

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.