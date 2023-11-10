10 ноября, 12:23

В Забайкалье у пяти отравившихся пациентов детской больницы обнаружили норовирус

У несовершеннолетних ранее фиксировали признаки пищевого отравления, уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону

ЧИТА, 10 ноября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция - норовирус - подтвердилась у пяти пациентов краевой детской клинической больницы в Чите, у которых ранее фиксировали признаки пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

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"По состоянию на 10 ноября в отделении оториноларингологии ГУЗ "Краевая детская клиническая больница" зарегистрировано девять случаев острых кишечных инфекций среди детей. По результатам проведенных лабораторных исследований у пяти заболевших обнаружен норовирус", - говорится в сообщении.

Сейчас в отделении остаются четверо пациентов. Информацию о выписанных детях передали в поликлиники для наблюдения по месту жительства. В помещении больницы провели дезинфекцию.

Симптомы отравления у шести детей появились 7 ноября. По данному факту проводится служебная проверка регионального Минздрава. Краевое управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование. Также доследственную проверку проводят сотрудники следственного управления СКР по Забайкальскому краю. Доклад о ходе этой проверки запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Лор-отделение детской больницы 8 ноября закрыли для приема пациентов. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЗабайкальский край
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