ВОЗ заявила о 250 атаках на медицинские центры в секторе Газа с 7 октября

На прошлой неделе были задокументированы пять атак на пять больниц за один день, уточнил Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с 7 октября центры здравоохранения в Газе подверглись более чем 250 атакам.

"С 7 октября ВОЗ зафиксировала более 250 атак на центры здравоохранения в Газе и на Западном берегу, а также 25 атак на центры здравоохранения в Израиле, то есть больницы, клиники, пациентов, машины скорой помощи. На прошлой неделе ВОЗ задокументировала пять атак на пять больниц за один день. Всего за последние 48 часов четыре больницы были выведены из строя", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Ближнему Востоку.