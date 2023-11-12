СМИ: больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизнь пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев в опасности

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Медицинский центр "Аш-Шифа", расположенный в секторе Газа, был полностью отключен от электроснабжения, израильские ВВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, район больницы подвергся "массированной бомбардировке ВВС Израиля", вокруг здания идут боестолкновения между палестинскими бойцами и израильскими военным.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизнь пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев в опасности. "Взрывы в районе больницы "Аш-Шифа" угрожают жизням пациентов и беженцев, нашедших убежище в этом месте. Кроме того, больница остро нуждается в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе [для генераторов]", - приводит Tasnim слова представителя ведомства.