12 ноября, 00:59
Палестино-израильский конфликт

СМИ: больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизнь пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев в опасности

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Медицинский центр "Аш-Шифа", расположенный в секторе Газа, был полностью отключен от электроснабжения, израильские ВВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

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По его данным, район больницы подвергся "массированной бомбардировке ВВС Израиля", вокруг здания идут боестолкновения между палестинскими бойцами и израильскими военным.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизнь пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев в опасности. "Взрывы в районе больницы "Аш-Шифа" угрожают жизням пациентов и беженцев, нашедших убежище в этом месте. Кроме того, больница остро нуждается в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе [для генераторов]", - приводит Tasnim слова представителя ведомства. 

Теги:
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