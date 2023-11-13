13 ноября, 06:09

Пресс-секретарь Назарбаева подтвердил смерть младшего брата первого главы Казахстана

Болату Назарбаеву было 70 лет

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай подтвердил смерть крупного казахстанского предпринимателя Болата Назарбаева - младшего брата первого главы республики.

"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - написал Укибай на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее информационно-аналитический портал ratel.kz со ссылкой на собственный источник сообщил, что утром у Болата Назарбаева остановилось сердце. В начале ноября стало известно о его госпитализации в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. По версии некоторых СМИ, Болата Назарбаева госпитализировали с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Трудовую деятельность начал в 1970-х годах в родном селе Шамалган, став затем заместителем председателем совхоза. В конце 1980-х занимался животноводством. С 1992 по 1997 являлся вице-президентом аграрной компании "Инкар Агро". С 1997 руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. По инициативе Болата Назарбаева в 2016 году создана благотворительная организация "Саликалы урпак" ("Благородное поколение"), которая занимается помощью малоимущим казахстанцам. 

Теги:
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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