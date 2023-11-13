13 ноября, 08:19,
обновлено 13 ноября, 08:29
Палестино-израильский конфликт

В МЧС сообщили, что еще около 70 россиян могут покинуть сектор Газа

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

По словам советника главы ведомства Даниила Мартынова, согласован новый список граждан РФ на эвакуацию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новый согласованный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включает порядка 70 человек, сообщил журналистам руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

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"Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 км до КПП "Рафах", где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это", - сказал он в эфире Первого канала.

Накануне первые граждане РФ через КПП "Рафах" перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, из которых 28 детей. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщил ранее Мартынов в оперативном штабе в Каире, опергруппа ведомства будет в Египте, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, изъявившие желание выехать. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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