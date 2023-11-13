13 ноября, 08:27

Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера

Александр Митта. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Александр Митта
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Оно стабильное, его обследуют, сообщил Геннадий Иванов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Состояние российского кинорежиссера и сценариста Александра Митты, которого ранее вечером экстренно госпитализировали из квартиры в Москве, стабильное, его обследуют. Об этом ТАСС сообщил помощник режиссера Геннадий Иванов.

"Пока стабильное [состояние], на обследовании находится", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале киношколы режиссера сообщили, что состояние болеющего пневмонией Митты ухудшилось из-за инсульта.

12 ноября днем к режиссеру приезжала скорая, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Александр Митта - российский режиссер и сценарист, народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (Государственная премия РФ, 2002), режиссер и автор сценария фильмов "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". 

Теги:
Россия
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