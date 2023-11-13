13 ноября, 15:24

Самолет задержанного из-за неисправности рейса вылетел из Якутска во Владивосток

Он отправился в 17:05 мск

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет рейса авиакомпании "Якутия" вылетел из Якутска во Владивосток, следует из онлайн-табло аэропорта.

По данным онлайн-табло, самолет рейса ЯК-491 вылетел в 23:05 (17:05 мск).

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали о контроле соблюдения прав пассажиров в связи с задержками вылетов рейсов из аэропорта города Якутска. 13 ноября в аэропорту Якутска был задержан вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту Якутск - Владивосток по причине неисправности механизма запирания люка переднего приборного отсека. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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