13 ноября, 18:26
Международная выставка-форум "Россия"

Регистрацию на форум "Мы вместе" продлили до 20 ноября

Планируется, что участниками мероприятия станут более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров и представителей бизнеса со всей России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заявки на участие в форуме гражданского участия "Мы вместе" будут приниматься до 20 ноября. Соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета премии, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Читайте также
История всероссийских выставок

"В ходе заседания рассмотрели основные результаты заявочной кампании премии "Мы вместе" 2023 года, итоги национального и международного треков премии, концепцию и основные особенности программы Международного форума гражданского участия "Мы вместе", который пройдет в декабре 2023 года. <...> В связи с большим интересом к Международному форуму гражданского участия "Мы вместе" объявлено о продлении сроков регистрации на форум до 20 ноября", - говорится в сообщении.

Планируется, что участниками форума станут более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров и представителей бизнеса со всей России. Форум станет частью выставки "Россия", в каждом павильоне будут открыты штабы взаимопомощи.

Участие в заседании оргкомитета принял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что, по данным ВЦИОМ, 28% россиян в течение года принимали участие в добровольческой и благотворительной деятельности. "Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. 54% говорят, что хотели бы принимать участие в такой деятельности. Показательная вещь - 83% доверяют волонтерскому сообществу. Это один из самых высоких показателей доверия к социальным институтам в нашей стране. Добровольцы - наше национальное достояние. Всем, кто принимает участие в этой работе, огромные слова благодарности и низкий поклон", - сказал Кириенко.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула значительное повышение числа волонтеров. "По данным проекта "Социальная активность", в нашей стране более 13,7 млн добровольцев разных возрастов и профессий. Развиваются порядка 10 направлений волонтерства, появляются новые лучшие практики. В процессе волонтерской помощи формируется отношение к жизни, гражданская позиция людей", - отметила она. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКириенко, Сергей ВладиленовичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация