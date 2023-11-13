Регистрацию на форум "Мы вместе" продлили до 20 ноября

Планируется, что участниками мероприятия станут более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров и представителей бизнеса со всей России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заявки на участие в форуме гражданского участия "Мы вместе" будут приниматься до 20 ноября. Соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета премии, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

"В ходе заседания рассмотрели основные результаты заявочной кампании премии "Мы вместе" 2023 года, итоги национального и международного треков премии, концепцию и основные особенности программы Международного форума гражданского участия "Мы вместе", который пройдет в декабре 2023 года. <...> В связи с большим интересом к Международному форуму гражданского участия "Мы вместе" объявлено о продлении сроков регистрации на форум до 20 ноября", - говорится в сообщении.

Планируется, что участниками форума станут более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров и представителей бизнеса со всей России. Форум станет частью выставки "Россия", в каждом павильоне будут открыты штабы взаимопомощи.

Участие в заседании оргкомитета принял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что, по данным ВЦИОМ, 28% россиян в течение года принимали участие в добровольческой и благотворительной деятельности. "Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. 54% говорят, что хотели бы принимать участие в такой деятельности. Показательная вещь - 83% доверяют волонтерскому сообществу. Это один из самых высоких показателей доверия к социальным институтам в нашей стране. Добровольцы - наше национальное достояние. Всем, кто принимает участие в этой работе, огромные слова благодарности и низкий поклон", - сказал Кириенко.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула значительное повышение числа волонтеров. "По данным проекта "Социальная активность", в нашей стране более 13,7 млн добровольцев разных возрастов и профессий. Развиваются порядка 10 направлений волонтерства, появляются новые лучшие практики. В процессе волонтерской помощи формируется отношение к жизни, гражданская позиция людей", - отметила она.