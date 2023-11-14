В списке на выезд из сектора Газа числятся около 50 россиян

Всего в нем значатся по меньшей мере 576 человек

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 50 граждан РФ включены в список на выезд из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", который в ночь на вторник опубликовала пограничная служба анклава.

Как следует из сообщения, размещенного на странице погранслужбы сектора Газа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), иностранцы и лица с двойным гражданством должны были прибыть на КПП "Рафах" на границе с Египтом 14 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Всего в списке значатся по меньшей мере 576 человек, среди них граждане Германии, Казахстана, Румынии, Северной Македонии, США, Финляндии, подданные Великобритании, Дании, Иордании, Испании и Швеции.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта в воскресенье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, в понедельник КПП "Рафах" пересекли 99 россиян. Таким образом, за два дня из сектора Газа в Египет выехали 169 граждан РФ.