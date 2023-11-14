14 ноября, 06:18

На Красной Поляне и "Эльбрусе" приостановили работу канатных дорог из-за непогоды

Для туристов Красной Поляны открыты шесть пеших маршрутов

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Работа канатных дорог приостановлена на горнолыжных курортах Красная Поляна в Сочи и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-каналах курортов.

"Канатные дороги КД 10, 12 и 13 закрыты по погодным условиям", - сообщает Telegram-канал Красной Поляны. Как уточняется, для туристов на курорте открыты шесть пеших маршрутов. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" закрыты из-за штормового предупреждения. "В связи с погодными условиями канатные дороги не работают (штормовое предупреждение)", - говорится в сообщении.

Ранее управления МЧС России по Краснодарскому краю и Кабардино-Балкарии предупредили об ухудшении погоды в регионах. Синоптики на Кубани прогнозируют сильные дожди с порывистым ветром. Жителей региона предупредили о возможных подъемах уровня воды в реках, которые могут привести к подтоплениям территорий, оползням и сходам селей. В горах Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня ожидается сильный ветер до 32 м/с. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКабардино-Балкария
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