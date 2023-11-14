На Красной Поляне восстановили работу канатных дорог после непогоды

Речь идет о КД 10, 12 и 13

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Приостановленная во вторник утром из-за ухудшения погоды работа канатных дорог возобновлена на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Дождь прекратился. Канатные дороги 10,12,13 работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее на горнолыжных курортах "Красная Поляна" в Сочи и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения погодных условий была приостановлена работа канатных дорог.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало об ухудшении погоды в регионе. Синоптики на Кубани прогнозируют в ближайшие три дня сильные дожди с порывистым ветром. Жителей региона предупредили о возможных подъемах уровня воды в реках, которые могут привести к подтоплениям территорий, оползням и сходам селей.