Врачи допустили к полету в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян

Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние людей по результатам осмотра удовлетворительное

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник миниcтра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Специалиcты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрaва России и федеральных медицинских организаций министерcтва осмотрели сегодня 98 челoвек, покинувших сектор Газа <...>", - сказал он. По словам Кузнецова, среди них две беременные женщины и 39 детей. Четверо детей в возрасте до трех лет. Как сообщил помощник министра здравоохранения, состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное. Одному из пациентов выполнена перевязка, страдающим неинфекционными заболеваниями выданы медикаменты. "В полете их будут сопровождать медработники", - сказал Кузнецов.

Эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября.