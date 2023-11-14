14 ноября, 09:52,
обновлено 14 ноября, 10:05
Палестино-израильский конфликт

Врачи допустили к полету в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян

Александр Елистратов/ ТАСС
© Александр Елистратов/ ТАСС

Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние людей по результатам осмотра удовлетворительное

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник миниcтра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

"Специалиcты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрaва России и федеральных медицинских организаций министерcтва осмотрели сегодня 98 челoвек, покинувших сектор Газа <...>", - сказал он. По словам Кузнецова, среди них две беременные женщины и 39 детей. Четверо детей в возрасте до трех лет. Как сообщил помощник министра здравоохранения, состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное. Одному из пациентов выполнена перевязка, страдающим неинфекционными заболеваниями выданы медикаменты. "В полете их будут сопровождать медработники", - сказал Кузнецов.

Эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября.  

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация