15 ноября, 03:58

В Хабаровске выявили более 450 нарушений при уборке снега во дворах домов

Компании, которые допустили нарушения, привлекут к административной ответственности

ТАСС, 15 ноября. Инспекторы регионального госжилнадзора проверили более 600 дворов Хабаровска и выявили более 450 нарушений в работе управляющих компаний региона, которые некачественно убрали снег на придомовых территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого правительства.

"По поручению губернатора Михаила Дегтярева инспекторы регионального госжилнадзора проверили качество уборки хабаровских дворов от снега и готовность управляющих компаний к новому циклону. Специалисты уже осмотрели более 600 дворов, по 456 установлены нарушения управляющими компаниями обязательных требований", - говорится в сообщении.

Компании, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов для юридических лиц может достигать 250 тыс. рублей.

Ранее губернатор края Михаил Дегтярeв сообщал, что за время прохождения циклона от снега не убрано 80% улиц и дворов Хабаровска. По его словам, в ходе рейдовых поверок на дорогах города работало меньше техники, чем было заявлено администрацией. Глава региона поручил городским властям привести город в порядок и далее заранее планировать ход работ и их контроль при следующей непогоде.

С 17 по 18 ноября в регионе ожидается очередной циклон. В большинстве районов края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, также возможны гололед на дорогах и усиление ветра до 15-22 м/с. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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