Гинцбург заявил о завершении клинических исследований обновленного "Спутника Лайт"

Ожидается, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом завершились. Ожидается, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"[Клинические исследования] "Лайта" завершились, пишем отчет, выпускаем, <…> завтра отдаем на контроль в Росздравнадзор. <...> Если будет - я надеюсь - все в порядке, то до 10 декабря выпустим в гражданский оборот первые серии "Спутника Лайт", - сказал он.

С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем.