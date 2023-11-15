15 ноября, 08:39

Гинцбург заявил о завершении клинических исследований обновленного "Спутника Лайт"

Ожидается, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом завершились. Ожидается, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"[Клинические исследования] "Лайта" завершились, пишем отчет, выпускаем, <…> завтра отдаем на контроль в Росздравнадзор. <...> Если будет - я надеюсь - все в порядке, то до 10 декабря выпустим в гражданский оборот первые серии "Спутника Лайт", - сказал он.

С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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