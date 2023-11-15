15 ноября, 11:06

В трех регионах России объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Сочи ожидают дождь и грозу, на Байкале прогнозируют порывы ветра до 35 м/с, а в Приморском крае может выпасть до 35 мм осадков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье, в Восточной Сибири и на Кубани. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в частности, на Байкале ветер будет достигать 35 м/с, в Приморском крае может выпасть больше месячной нормы осадков за день.

"Росгидромет выпустил три штормовых предупреждения, связанных с очень опасной погодой, - сказал Вильфанд. - 16 числа и до утра 17 ноября в Сочи прогнозируются сильный дождь, ливни, гроза, град, ветер до 22 м/с. В горах будет очень сильный дождь, в связи с чем ожидается опасный рост уровня воды в горных реках. Кроме того, будут риски формирования смерчей в море. Неспокойно будет и на Байкале - сегодня и ночью порывы ветра будут достигать 35 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, Приморский край ждут сильные осадки в ближайшие дни. "Вечером 16 ноября и в течение суток 17 ноября Приморский край ожидает сильный дождь, снег, мокрый снег. Может выпасть до 35 мм осадков. Днем 17 ноября на востоке края может выпасть до 40-50 мм. Месячная норма осадков для Владивостока в ноябре составляет 36 мм", - сказал метеоролог.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило об опасности формирования над морем в Сочи смерчей и объявлении штормового предупреждения. 15-17 ноября там ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра до 22 м/с. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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