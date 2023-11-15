15 ноября, 15:09,
обновлено 15 ноября, 15:36
Палестино-израильский конфликт

В МЧС сообщили, что из сектора Газа осталось эвакуировать порядка 400 россиян

Советник главы ведомства Даниил Мартынов добавил, что по максимально оптимальному варианту на вызволение оставшихся россиян нужны сутки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газы, сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

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"Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников - 625", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, сколько еще людей осталось вывезти с учетом того, что более 200 россиян уже находятся в безопасности. Советник главы МЧС согласился с подсчетом корреспондента о примерно 400 людях, которых еще предстоит вывезти. "Да", - ответил ему Мартынов.

Советник главы МЧС добавил, что по максимально оптимальному варианту на вызволение оставшихся россиян нужны сутки. "Мы схему нашу отточили, что называется, до оптимальной. И мы готовы уже сегодня-завтра всех прямо забрать и успеть их и оформить, и подготовить для эвакуации. Но нам не дают всех, нам выдают небольшими порциями, что называется. С чем это связано? Опять же, это политика", - добавил он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, эвакуация порядка 100 российских граждан через "Рафах" ожидается в среду. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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