15 ноября, 16:34
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ назвал неприемлемым вторжение израильских военных в больницу в Газе

В организации выразили обеспокоенность безопасностью персонала и пациентов

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военное вторжение израильской армии в больницу "Аш-Шифа" в Газе является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Израильское военное вторжение в больницу "Аш-Шифа" в городе Газа является абсолютно неприемлемым", - сказал он, подчеркнув, что "больницы - это не поле боя". Медицинские учреждения, медработники, пациенты и машины скорой помощи, согласно международному гуманитарному праву, "должны быть защищены от любых военных действий", напомнил Гебрейесус.

В ВОЗ очень обеспокоены безопасностью персонала и пациентов, продолжил гендиректор. Он сообщил, что ВОЗ "потеряла связь с медицинскими работниками в "Аш-Шифе".

За последние три дня организация не получала сведений об убитых и раненых в Газе, что "затрудняет оценку функционирования системы здравоохранения", сказал Гебрейесус. По его словам, 26 из 36 больниц в секторе Газа "сейчас закрыты либо из-за повреждений и атак, либо ввиду отсутствия топлива". На настоящий момент в Газе имеется около 1,4 тыс. больничных коек, тогда как до 7 октября их было около 3,5 тыс. Работники здравоохранения и машины скорой помощи не могут попасть на территорию некоторых больниц или покинуть ее, констатировал глава ВОЗ.

В среду утром армия Израиля сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа". Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения ликвидировали ряд боевиков. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые. 

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