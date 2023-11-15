В МЧС РФ сообщили, что 15 ноября КПП "Рафах" пересекли 88 граждан России

Всего из сектора Газа эвакуированы 297 человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. 88 граждан РФ в среду перешли пункт пропуска "Рафах". Всего из сектора Газа эвакуированы 297 человек, из них в Россию доставлены 168 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Сегодня пункт пропуска пересекли 88 граждан РФ. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в среду оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии. "Вместе с нашими соотечественниками границу пересекли 43 белорусских гражданина", - уточнили в ведомстве.

Граждан РФ и Белоруссии, которые перешли границу, единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Эвакуированные будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах".