В РИО заявили, что в связи со спецоперацией отмечается всплеск русской поэзии

Сопредседатель РИО Константин Могилевский отметил, что лучших авторов общество старается отмечать

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всплеск русской поэзии наблюдается в связи со специальной военной операцией (СВО), сообщил в интервью ТАСС в преддверии Санкт-Петербургского культурного форума сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Невероятно сильные произведения родились в годы Великой Отечественной войны. И сейчас, в связи со специальной военной операцией, мы тоже видим настоящий всплеск русской поэзии", - сказал он.

Могилевский отметил, что РИО старается отмечать лучших авторов. Например, премией "Клио", которая вручается за вклад в популяризацию истории и формирование российской исторической культуры. "Она была учреждена в 2015 году и с тех пор проходит раз в несколько лет. Мы думаем провести ее в начале следующего года. Возможно, предусмотрим и вручение аналогичной награды создателям лучших художественных фильмов на историческую тематику", - добавил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.