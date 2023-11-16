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обновлено 15 ноября, 22:08
Палестино-израильский конфликт

Из Газы в Турцию доставили 27 первых онкобольных

Всего в анклаве порядка тысячи таких пациентов, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа

СТАМБУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в ночь на четверг доставлены в столицу Турции Анкару из Египта. Об этом сообщил телеканал TRT .

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Ранее о предстоящем вывозе в Турцию больных из палестинского анклава сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Он добавил, что впервые с 7 октября, когда начался вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, из Газы через Египет в третью страну на лечение вывозятся больные.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции. Больных доставят в государственную больницу в районе Билькент.

По словам турецкого министра, всего в Газе порядка тысячи онкобольных, его страна готова при необходимости всех их принять.

В аэропорт Анкары из Египта также прибыл самолет ВВС Турции. Он доставлял туда груз гуманитарной помощи для жителей Газы. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликт
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