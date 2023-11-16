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обновлено 16 ноября, 08:10
Палестино-израильский конфликт

В Египет доставили очередную партию гуманитарной помощи от РФ для сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС РФ привез 21 тонну грузов

ЭЛЬ-АРИШ, 16 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с партией гуманитарной помощи для сектора Газа прибыл в Египет, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Эль-Ариш. На его борту 21 тонна грузов: аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания. После разгрузки помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для доставки в Газу.

Это уже пятая партия гуманитарной помощи сектору Газа с начала обострения обстановки в регионе. Ранее было доставлено 140 тонн грузов, в том числе продовольствие, лекарства, перевязочные материалы, матрасы, подушки, пледы, средства личной гигиены, одежда, портативные печи. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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