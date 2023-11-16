На Красной поляне приостановили работу канатных дорог из-за ухудшения погоды

Для туристов на курорте открыты шесть пеших маршрутов

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Сильный дождь начался на курорте Красная поляна в Сочи, из соображений безопасности временно приостановлена работа канатных дорог, сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги 10,12,13 закрылись по погодным условиям. Начался сильный дождь. Если погода улучшится, то канатные дороги возобновят свою работу", - говорится в сообщении. Как уточняется, для туристов на курорте открыты шесть пеших маршрутов. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

На курорте "Роза хутор" о введении каких-либо ограничений из-за непогоды пока не сообщается.

Накануне по Сочи синоптики объявили штормовое предупреждение, до 17 ноября ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут достигать 20-22 м/с, над морем есть опасность формирования смерчей, также в городе возрастает риск схода селей.