16 ноября, 14:52,
обновлено 16 ноября, 15:03
Палестино-израильский конфликт

Из Газы через КПП "Рафах" 16 ноября эвакуировались 12 россиян и членов их семей

В МЧС сообщили, что их направляют в оперативный штаб в Каире

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двенадцать россиян и членов их семей в четверг эвакуировались через пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа, автобусами они направляются в оперативный штаб в Каире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, перешедших через КПП", - сказали в пресс-службе.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Она началась 12 ноября, когда первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта. Всего из зоны конфликта уже удалось эвакуировать 316 человек, из них в Россию уже доставлены 168. В четверг в РФ будут доставлены еще 120 взрослых и детей. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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