ООН предупредила о голоде в секторе Газа в связи с нехваткой поставок

По данным организации, с начала конфликта в анклав поступает лишь 10% необходимого продовольствия

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что с начала конфликта в Газу поступает лишь 10% необходимого продовольствия и сейчас сектор сталкивается с огромным дефицитом продовольствия и повсеместным голодом.

"В секторе Газа практически нет запасов продовольствия и воды, и лишь малая часть того, что необходимо, поступает через границы. В связи с быстрым приближением зимы, небезопасными и переполненными убежищами, а также нехваткой чистой воды гражданское население сталкивается с высоким риском повсеместного голода", - приводятся слова исполнительного директора ВПП Синди Маккейн. В ВПП отмечают, что невозможно удовлетворить текущие потребности голодающих, используя единственный оперативный пункт пересечения границы, и призывают к открытию новых коридоров.

ВПП подтвердила закрытие последней пекарни в Газе, работающей в партнерстве с организацией, из-за нехватки топлива. Именно по этой причине производство хлеба приостановили во всех 130 пекарнях в секторе Газа. Кроме того, нехватка топлива препятствует распределению гуманитарной помощи и операциям, включая доставку продовольственной помощи. "Даже когда грузовики прибыли из Египта и разгрузили припасы в секторе Газа во вторник, они не смогли добраться до мирных жителей в убежищах из-за недостаточного количества топлива для транспортных средств", - отмечают в ВПП.

Из 1 129 грузовиков, въехавших в Газу с момента открытия пограничного пункта "Рафах" 21 октября, только 447 везли продукты. "Продовольствия, поступающего в Газу, достаточно только для удовлетворения 7% ежедневных минимальных потребностей населения", - отмечается в заявлении.

Продовольственная инфраструктура в Газе больше не функционирует, констатируют в организации. Только четверть магазинов, с которыми сотрудничает ВВП, остаются открытыми, а в других закончились основные продукты. Местные рынки полностью закрылись. На фоне происходящего процветает спекуляция, продовольствие сбывается по завышенным ценам. Большинство населения принимает пищу только раз в день, в рационе - консервы и сырой лук, отмечают в ВПП.

С прошлого месяца ВПП предоставила чрезвычайную продовольственную помощь более чем 700 тыс. перемещенных лиц в секторе Газа и планирует увеличить масштабы продовольственной помощи, чтобы охватить более одного миллиона человек в ближайшие несколько недель. "Однако это можно осуществить только при условии расширения и устойчивого функционирования коридоров в Газу, возможности ротации персонала и при обеспечении безопасного гуманитарного доступа, а также при получении дополнительной поддержки со стороны доноров", - указали в ВПП.