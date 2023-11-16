16 ноября, 16:34,
обновлено 16 ноября, 16:52
Палестино-израильский конфликт

ООН предупредила о голоде в секторе Газа в связи с нехваткой поставок

По данным организации, с начала конфликта в анклав поступает лишь 10% необходимого продовольствия

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что с начала конфликта в Газу поступает лишь 10% необходимого продовольствия и сейчас сектор сталкивается с огромным дефицитом продовольствия и повсеместным голодом.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"В секторе Газа практически нет запасов продовольствия и воды, и лишь малая часть того, что необходимо, поступает через границы. В связи с быстрым приближением зимы, небезопасными и переполненными убежищами, а также нехваткой чистой воды гражданское население сталкивается с высоким риском повсеместного голода", - приводятся слова исполнительного директора ВПП Синди Маккейн. В ВПП отмечают, что невозможно удовлетворить текущие потребности голодающих, используя единственный оперативный пункт пересечения границы, и призывают к открытию новых коридоров.

ВПП подтвердила закрытие последней пекарни в Газе, работающей в партнерстве с организацией, из-за нехватки топлива. Именно по этой причине производство хлеба приостановили во всех 130 пекарнях в секторе Газа. Кроме того, нехватка топлива препятствует распределению гуманитарной помощи и операциям, включая доставку продовольственной помощи. "Даже когда грузовики прибыли из Египта и разгрузили припасы в секторе Газа во вторник, они не смогли добраться до мирных жителей в убежищах из-за недостаточного количества топлива для транспортных средств", - отмечают в ВПП.

Из 1 129 грузовиков, въехавших в Газу с момента открытия пограничного пункта "Рафах" 21 октября, только 447 везли продукты. "Продовольствия, поступающего в Газу, достаточно только для удовлетворения 7% ежедневных минимальных потребностей населения", - отмечается в заявлении.

Продовольственная инфраструктура в Газе больше не функционирует, констатируют в организации. Только четверть магазинов, с которыми сотрудничает ВВП, остаются открытыми, а в других закончились основные продукты. Местные рынки полностью закрылись. На фоне происходящего процветает спекуляция, продовольствие сбывается по завышенным ценам. Большинство населения принимает пищу только раз в день, в рационе - консервы и сырой лук, отмечают в ВПП.

С прошлого месяца ВПП предоставила чрезвычайную продовольственную помощь более чем 700 тыс. перемещенных лиц в секторе Газа и планирует увеличить масштабы продовольственной помощи, чтобы охватить более одного миллиона человек в ближайшие несколько недель. "Однако это можно осуществить только при условии расширения и устойчивого функционирования коридоров в Газу, возможности ротации персонала и при обеспечении безопасного гуманитарного доступа, а также при получении дополнительной поддержки со стороны доноров", - указали в ВПП. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация