Жильцам обрушившегося дома в Астрахани вне очереди восстановят документы

Для пострадавших организовали работу прямых линий

ТАСС, 16 ноября. Начальник УМВД по Астраханской области Игорь Ромашкин поручил вне очереди восстановить документы жильцам дома в Астрахани, который частично обрушился в четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Начальник областного полицейского ведомства генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин провел заседание оперативного штаба сил и средств органов внутренних дел, задействованных в обеспечении спасательно-поисковых работ на месте обрушения жилого многоквартирного дома. <...> Организована работа прямых линий для граждан, утративших документы в результате трагедии. Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии Госавтоинспекции и миграционной службы полиции", - говорится в сообщении.