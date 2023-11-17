17 ноября, 02:53

На юге Сахалина из-за циклона ожидается наводнение

По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках может подняться на 1-2 м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на выходные дни резкий подъем уровней воды в реках на крайнем юге Сахалина с дальнейшим выходом на пойму, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

"Днем 18 ноября и в последующие сутки на реках крайнего юга ожидаются подъемы уровней воды на 1-2 м, местами выходы воды на пойму", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что 18 ноября на Сахалин и Курилы (Сахалинская область) обрушится циклон. Он принесет сильные, местами очень сильные дожди, мокрый снег и штормовой ветер. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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