17 ноября, 06:03

В Новосибирске рассказали о состоянии мужчины, на которого напали с вилами

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что он может практически полностью восстановиться

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Врачи ожидают, что мужчина, в голову которого на глубину 11 см вошли вилы, восстановится практически без последствий. Вероятно, останется сниженным зрение правого глаза, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"После 10 дней в реанимации пациент сейчас продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Горбольницы № 1. Врачи осторожно говорят, что серьезная травма, похоже, обойдется практически без последствий. Мужчина избежал, в том числе, тяжелого бактериального менингита – вилы в голове были далеко не стерильными. Скорее всего только останется сниженным зрение правого глаза", - говорится в сообщении.

В начале ноября в управлении СК по региону сообщили, что мужчину арестовали за нападение на знакомого с вилами на автостоянке в Новосибирске. Спасители муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вместе с хирургами извлекли вилы в операционной.

Один зубец прошел через височную кость за глазное яблоко, зрительный нерв не пострадал. Второй зубец вошел в заднюю черепную ямку и прошел в полусантиметре от ствола головного мозга.

В ведомстве рассказали, что прежде чем воткнуть вилы в голову мужчины, ему нанесли ими несколько ударов в грудь. Пциент поступил в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.

Спасатели отпилили зубцы, оставшееся извлекали нейрохирурги. Операция длилась 3,5 часа. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация