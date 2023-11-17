В Новосибирске рассказали о состоянии мужчины, на которого напали с вилами

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что он может практически полностью восстановиться

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Врачи ожидают, что мужчина, в голову которого на глубину 11 см вошли вилы, восстановится практически без последствий. Вероятно, останется сниженным зрение правого глаза, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"После 10 дней в реанимации пациент сейчас продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Горбольницы № 1. Врачи осторожно говорят, что серьезная травма, похоже, обойдется практически без последствий. Мужчина избежал, в том числе, тяжелого бактериального менингита – вилы в голове были далеко не стерильными. Скорее всего только останется сниженным зрение правого глаза", - говорится в сообщении.

В начале ноября в управлении СК по региону сообщили, что мужчину арестовали за нападение на знакомого с вилами на автостоянке в Новосибирске. Спасители муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вместе с хирургами извлекли вилы в операционной.

Один зубец прошел через височную кость за глазное яблоко, зрительный нерв не пострадал. Второй зубец вошел в заднюю черепную ямку и прошел в полусантиметре от ствола головного мозга.

В ведомстве рассказали, что прежде чем воткнуть вилы в голову мужчины, ему нанесли ими несколько ударов в грудь. Пциент поступил в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.

Спасатели отпилили зубцы, оставшееся извлекали нейрохирурги. Операция длилась 3,5 часа.