Минобразования США расследует случаи антисемитизма и исламофобии в учебных заведениях

Они участились с октября, когда началась эскалация палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство образования США расследует случаи антисемитизма и исламофобии в вузах и школах страны, участившиеся с октября, когда началась эскалация палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Министерство образования и Управление по гражданским правам опубликовали список высших учебных заведений и других учебных заведений (в частности, школ - прим. ТАСС), в отношении которых ведется расследование в связи с предполагаемыми нарушениями статьи VI Закона о гражданских правах 1964 года", - говорится в документе. Ведомство указывает, что вышеупомянутое положение "запрещает дискриминацию по признаку расовой принадлежности, цвета кожи и национальности". В список с октября включены около 10 учебных заведений, в том числе несколько вузов "Лиги плюща" - Колумбийский, Корнеллский и Пенсильванский университеты. При этом министерство подчеркивает, что список учебных организаций, которые подвергнутся проверке, будет еженедельно обновляться.

В документе отмечается, что администрация президента США Джо Байдена стремится "принимать жесткие меры в ответ на тревожный рост сообщений о случаях проявления антисемитизма, антимусульманских, антиарабских [настроений] и других формах дискриминации и притеснений в кампусах колледжей и в школах по всей стране", которые были зафиксированы после начала эскалации конфликта между Израилем и радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

В ноябре министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарленд заявил о росте числа угроз в отношении американских евреев, мусульман и граждан арабского происхождения. В частности, Гарленд отметил, что в последние недели произошло "значительное увеличение" "объема и частоты" таких угроз. Об участившихся угрозах в адрес евреев и арабов и возможных преступлениях на фоне эскалации палестино-израильского конфликта жителей Соединенных Штатов также предупредило Федеральное бюро расследований.