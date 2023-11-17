Пожарных и спасателей наградят за спасение людей при обрушении дома в Астрахани

Глава МЧС России Александр Куренков дал соответствующее распоряжение

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде. Соответствующее поручение дал глава МЧС России Александр Куренков.

"Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани", - сказали в пресс-службе.

Куренков отметил, что "наши спасатели, сталкиваясь с любыми сложностями, всегда работают на пределе возможностей". "Действуют решительно и самоотверженно ради спасения жизни и здоровья людей", - подчеркнул министр.

Как рассказал начальник караула второй пожарно-спасательной части Тимур Асанов, подъезжая к дому, сразу была замечена трещина, принято решение приступить к эвакуации жильцов. "Когда здание уже обрушилось, мы не прекращали работу. Каждый из нас думал лишь о том, что необходимо вывести как можно больше людей. Страха не было, лишь холодный рассудок, самообладание и выполнение задачи - спасти людей", - поделился он.

"Начальник караула 2 ПСЧ Асанов Тимур, старший пожарный Махмудов Адель, пожарный Семенов Владислав, пожарный Маслов Евгений, а также дежурная смена спасателей МБУ "Аварийно-спасательный центр" Астрахани: Владимир Терезюк, Дмитрий Квасов, Михаил Белобровкин и Юрий Склянкин - никто из этих мужественных, храбрых и отважных ребят не остановился ни на минуту. Рискуя собственными жизнями, они спасли жизни других", - добавили в пресс-службе.