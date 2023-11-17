В Петербурге ввели масочный режим в медучреждениях из-за гриппа и ковида

В пресс-службе комитета по здравоохранению города сообщили, что это необходимо в целях профилактики и предупреждения возникновения заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Масочный режим вводится в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга в целях предупреждения возникновения заболеваемости гриппом и COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города в своем Telegram-канале.

"В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным Смольного об эпидемиологической ситуации в городе, в Петербурге развернуто более 1,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, на лечении в стационарах находятся более 1,3 тыс., из них в реанимации - 56 человек, подключены к ИВЛ 14 пациентов. На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся более 3,8 тыс. горожан.