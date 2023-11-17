Генпрокурора РФ попросили ускорить рекультивацию полигона ТКО в Ульяновске

Работы ведутся по нацпроекту "Экология"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доцент одного из вузов Ульяновска обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову во время личного приема граждан с просьбой не допустить срыва работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) возле села Красный Яр, которые ведутся по нацпроекту "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном генеральной прокуратурой России.

"Об имеющейся в регионе проблеме несанкционированного складирования отходов Игорю Краснову рассказала доцент кафедры биологии, экологии и природопользования одного из вузов Ульяновска. Она сообщила, что подрядная организация, осуществляющая рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр, не обладает необходимым опытом и производственным потенциалом для ведения таких работ", - отмечается в сообщении.

При этом вблизи полигона образуются новые свалки, их примерная площадь составляет около 13 тыс. 700 кв. метров. Генеральный прокурор России поставил задачу разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства.

Полигон твердых коммунальных отходов расположен в Заволжском районе города Ульяновска. Его рекультивация ведется по федеральному проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Заключен государственный контракт стоимостью 456,3 млн рублей, из которых 196,9 млн рублей составляет федеральный бюджет, 259,3 млн рублей - региональный. Работы по рекультивации должны быть завершены до 10 декабря 2023 года. При этом из 15 видов запланированных работ в полном объеме выполнено лишь шесть.

Ранее координатор Ульяновского регионального отделения ЛДПР Сергей Маринин написал обращение к губернатору Ульяновской области с требованием уволить министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнару Рахматулину в частности из-за сложившейся ситуации с рекультивацией полигона в районе села Красный Яр. В документе говорится, что подрядчик ООО "Экоинвест" был выбран без конкурсного отбора единолично руководством министерства. Решением суда, которое вступило в силу 9 ноября 2023 года, по иску прокуратуры области контракт признан недействительным. Суд подтвердил факт незаконности его заключения без проведения конкурсных процедур.