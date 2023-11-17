В Пскове под усыпальницей Троицкого собора обнаружили провалы грунта

Началась подготовка к реставрации храма

ПСКОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Реставраторы выявили существенные провалы грунта под усыпальницей Троицкого собора, который является главным храмом Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"Определен подрядчик, который будет выполнять реставрацию Троицкого собора Псковского Кремля. Началась подготовка строительной площадки и установка ограждающих конструкций вокруг собора. Реставрация начнется с нижнего храма. Доступ в собор пока останется открытым. Большая работа ждет реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Под склепами обнаружены большие провалы грунта", - отмечается в сообщении.

Строительство здания Троицкого собора датируется 1682-1699 годами. По данным пресс-службы, реставрация храма может продлиться до 3,5 года. Работы разделены на несколько этапов: археологическое обследование фундаментов, реставрация подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, реставрация интерьеров.