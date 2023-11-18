Спецборт МЧС РФ доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа

В ее состав вошли матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил еще одну партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, всего российской стороной доставлено 190 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"После разгрузки гуманитарный груз, в составе которого матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание, будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят российскую помощь мирному населению сектора Газа. Всего российской стороной передано более 190 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ил-76 МЧС России в субботу доставит из аэропорта Грозного в Эль-Ариш еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

В ведомстве уточнили, что воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.